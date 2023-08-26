Eda Erdem'den 'Takım olarak hazırız' açıklaması

2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Belçika ile eşleşen A Milli Kadın Voleybol Takımı’nda kaptan Eda Erdem, Almanya’da yaşayan ve çevre ülkelerden gelen vatandaşların takımı yalnız bırakmadığını aktararak, “Takım olarak gücümüzün ve kapasitemizin farkındayız” dedi.

Eda Erdem'den 'Takım olarak hazırız' açıklaması

2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda C Grubu’nda oynadığı tüm karşılaşmaları kazanarak adını son 16’ya yazdıran A Milli Kadın Voleybol Takımı’nda kaptan Eda Erdem, Belçika karşılaşması öncesinde Türkiye Voleybol Federasyonu’nun (TVF) resmi internet sitesine değerlendirmelerde bulundu.

Avrupa Şampiyonası’nda grup etabını hedefledikleri şekilde 5’te 5 yaparak namağlup lider bitirdiklerini söyleyerek sözlerine başlayan Erdem, “Düsseldorf’ta çok güzel bir ortam vardı. Almanya’da yaşayan ve çevre illerden gelen vatandaşlarımız da bizleri yalnız bırakmadı. Oyun olarak da güzel bir oyun vardı. Her geçen gün üzerine koyarak ilerlemek istiyoruz. Takım olarak gücümüzün ve kapasitemizin farkındayız. Şimdi de Brüksel’deyiz. Çeyrek finale kalabilmek için ev sahibi ülkelerden Belçika ile karşılaşacağız. Salondaki ilk antrenmanımızı yaptık. Takım olarak herkesin keyfi yerinde, maç saatini bekliyoruz. Rakibimiz Belçika’da Almanya gibi pasör çaprazsız bir sistemle oynuyor. Almanya karşılaşmasındaki oyuna benzer bir maç bizleri bekliyor. Britt Herbots gibi çok güçlü bir oyuncuya sahipler. İlk hedefimiz onu durdurmak olacak, bunun içinde iyi servis atmamız gerekiyor. Takım olarak hazırız. Buraya bir hedef için geldik. Güzel bir başlangıç yapıp çeyrek finale kalan taraf olmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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