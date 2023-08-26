Resmen açıklandı: Galatasaray'da Yunus Akgün İngiltere yolcusu

Galatasaray, Yunus Akgün'ün İngiltere ekibi Leicester City'ye kiralandığını duyurdu.

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Resmen açıklandı: Galatasaray'da Yunus Akgün İngiltere yolcusu

Galatasaray, Yunus Akgün'ün Leicester City'ye kiralandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Leicester City Football Club Limited, şirketimize 500.000 euro geçici transfer bedeli ödeyecektir. Futbolcunun şarta bağlı transfer bedeli 9.000.000 eurodur" denildi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcumuz Yunus Akgün’ün 2023-2024 sezonu için şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda Leicester City Football Club Limited ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Leicester City Football Club Limited, şirketimize 500.000 euro geçici transfer bedeli ödeyecektir. Futbolcunun şarta bağlı transfer bedeli 9.000.000 eurodur. Ayrıca, Leicester City Football Club Limited‘e futbolcunun transferinin gerçekleşmesi ve ileride üçüncü bir kulübe transfer olması durumunda satış bedeli kârının %15'i şirketimize ödenecektir."

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