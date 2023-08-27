Göztepe evinde de kayıp

Çim sorunu yüzünden lige kendi sahasında başlayamayan Göztepe, Trendyol 1. Lig’deki evinde Çorum FK ile oynadığı üçüncü hafta maçını 2-1 kaybederek taraftarını hayal kırıklığına uğrattı.

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Göztepe evinde de kayıp

GERÇEK GÜNDEM- SPOR

Şampiyonluk parolasıyla sezona başlayan Göztepe, daha maçın ilk dakikası içinde santra ile başlayan yağmurla ağırlaşan sahada stoper Tarkan'ın kısa düşen geri pasını yakalayan rakip forvette Geraldino'nun vuruşu ile konuk ekip 1-0 öne geçti. İlk golün şoku geçmeden dakika 16'da Atakan'ın doksana giden kafa vuruşunu herkesle birlikte kaleci Lis de izleyince Göztepe 2-0 yenik duruma düştü.

Göztepe, yediği ikinci golden iki dakika sonra Diouf'un ceza alanından nefis şutu ile farkı bire indirdi. Devre 2-1 sona erdi. Göztepe ikinci yarıda Ali-Yunus Emre değişikliği ile sol kanadı daha iyi kullandı ve ataklar geliştirdi. Ancak şuursuz baskı ve Diouf'un çabası yetmedi ve Göz Göz evindeki ilk maçta sezonun ikinci yenilgisini tattı. Bu arada ev sahibi takımın iki golü VAR'dan döndü. Orta hakem Ali Yılmaz'ın ters kararları ve takdir hakkını çoğunlukla konuk ekip lehine kullanması tribünlerin ve Göztepe kulübesinin sıklıkla protestosuna neden oldu. Kaptan Atınç da itirazları sonucunda sarı kart gördü.

Haftaya İzmir Alsancak'ta Altay ile karşılaşacak olan Göztepe üç hafta sonunda 1 puanda kalırken geçen sezon 2. Lig'den çıkan Çorum FK ise puanını 6'ya yükseltti.

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