Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu Resmen İngiltere Yolcusu: Kararını Yönetime Bildirdi

Fenerbahçe’nin ve A Milli Takımın yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nun geleceği hakkında sıcak gelişmeler yaşandı. Milli yıldızın kararını verdiği ve bunu yönetime ilettiği kaydedildi.

Premier Lig’den Brighton ve Manchester United’in teklif alan Ferdi Kadıoğlu, kariyerine İngiltere’de devam etmek istediğini yönetime deklare etti.

Ferdi’nin tercihini Brighton’dan yana kullandığı kaydedildi. Brighton’un Fenerbahçe’ye bonuslar dahil 35 milyon euro teklif ettiği bildirilmişti.

Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Jose Mourinho ve Başkan Ali Koç yaptığı açıklamalarda sık sık Ferdi'nin takımda kalmasını istediklerini belirtmişti.