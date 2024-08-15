Güzellik Kraliçesi Artık Yeşil Sahalar İçin Ter Dökecek!
Ortaokul yıllarında futbola başlayan 23 yaşındaki Nevide Çiçek, güzellik kraliçesi seçilip, dizi-film oyunculuğu yapmasına rağmen futbol tutkusundan vazgeçmedi. Yeni sezonda 1207 Antalyaspor Kadın Futbol takımıyla yeşil sahalara çıkacak Çiçek, "Futbol aşkımı bu sezon da göstereceğim. Önceliğim her zaman futbol" dedi.
İstanbul'da yaşayan Nevide Çiçek, ortaokul yıllarında okul sahasında erkek arkadaşlarıyla futbol oynamaya başladı. Küçük yaşlarda kendini yeşil sahalara atan Çiçek, futbol hayatına Güzeltepe Doğu Gençlik ve Spor'da başladı. Bir süre profesyonel futbol oynayan Çiçek, aynı zamanda modellik ve oyunculuk da yapmaya başladı.
Kaynak: DHA