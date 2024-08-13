Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu Kararını Verdi

Fenerbahçe'nin gözde oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'nun transfer için kararını verdiği iddia edildi. Ferdi'nin anlaşma sağlanması halinde Manchester United'i tercih edeceği belirtildi.

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Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu Kararını Verdi

Fenerbahçe ve A Milli Takım formalarıyla gösterdiği performansın ardından Avrupa devlerini peşine takan Ferdi Kadıoğlu’nun kararını verdiği iddia edildi.

Premier Lig ekipleri Brighton ve Manchester United’ın teklif yaptığı milli yıldızın, en yüksek teklif Brighton’dan gelmiş olsa bile, tercihini Kırmızı Şeytanlar’dan yana yapacağı iddia edildi.

Fenerbahçe ve Manchester United’ın anlaşma sağlaması halinde transferin gerçekleşmesi bekleniyor.

Öte yandan en yüksek teklif ise Brighton’dan geldi. İngiliz ekibi Ferdi için 35 milyon Euro önerdi.

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