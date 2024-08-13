Beşiktaş'ta Dikkat Çeken Transfer Gelişmesi: Anlaşma Sağlandı Ama...

Beşiktaş'ta Jackson Muleka'nın Suudi Arabistan ekibi AL Kholood'a transferinin zora girdiği iddia edildi. İddiaya göre, Suudi ekibi bu transfer için lig yönetiminden onay alamadı.

Son Güncelleme:
Beşiktaş'ta Dikkat Çeken Transfer Gelişmesi: Anlaşma Sağlandı Ama...

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş’ın Demokratik Kongolu oyuncusu Jackson Muleka’nın Suudi Arabistan takımı Al Kholood'a olası transferiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Suudi kulübünün bu transfer için lig yönetiminden onay alamadığı iddia edildi.

Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre, Al Kholood’un finansal problemleri nedeniyle Suudi Arabistan Pro Lig yönetimi Muleka transferine onay vermedi. Haberde Suudi ekibinin 24 yaşındaki Muleka ile anlaşma sağladığı ancak bütçe sıkıntısı sebebiyle transferin iptal olabileceği belirtildi.

Muleka’nın Beşiktaş ile sözleşmesi Haziran 2027’de sona erecek.

Etiketler
Beşiktaş Süper Lig
Son Güncelleme:
Vinicius Junior'a Astronomik Uçuklatan Teklif: 1 Milyar Euro! Vinicius Junior'a Astronomik Uçuklatan Teklif: 1 Milyar Euro!
Faturalarını Bankalar Üzerinden Ödeyenleri İlgilendiriyor! Birçok Kişi Yandı Faturalarını Bankalar Üzerinden Ödeyenleri İlgilendiriyor! Birçok Kişi Yandı
Mert Müldür'den Lille'in Stoperine Olay Yanıt Mert Müldür'den Lille'in Stoperine Olay Yanıt
Paris 2024'te Bronz Madalya Kazanan Milli Güreşçiden Dikkat Çeken Açıklama: 'Ülkenin Kaderiyle Oynadılar' 'Ülkenin Kaderiyle Oynadılar'
Hangisi farklı? Birçok Kişi Resimdeki Farklı Köpeği Göremedi! Zeki Olanlar Görebiliyor Hangisi farklı? Birçok Kişi Resimdeki Farklı Köpeği Göremedi! Zeki Olanlar Görebiliyor
Fenerbahçe Yılın Transferini Yapmaya Hazırlanıyor Fenerbahçe Yılın Transferini Yapmaya Hazırlanıyor
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye Sınırında Üst Üste 2 Deprem! Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa ve Adana’dan Hissedildi Türkiye Sınırında Üst Üste 2 Deprem!
Akşener İddiaların Ardından İlk Kez Konuştu: 'Kılıçdaroğlu ve Özdağ ile Mahkemede Hesaplaşacağız' Akşener, İddiaların Ardından İlk Kez Konuştu
Paris 2024'te Bronz Madalya Kazanan Milli Güreşçiden Dikkat Çeken Açıklama: 'Ülkenin Kaderiyle Oynadılar' 'Ülkenin Kaderiyle Oynadılar'
Fenerbahçe Yılın Transferini Yapmaya Hazırlanıyor Fenerbahçe Yılın Transferini Yapmaya Hazırlanıyor
Çok Konuşulacak Anket! Fark Açıldı, AKP'nin Oy Oranı Eriyor Fark Açıldı, AKP'nin Oy Oranı Eriyor