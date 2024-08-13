Beşiktaş'ta Dikkat Çeken Transfer Gelişmesi: Anlaşma Sağlandı Ama...

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş’ın Demokratik Kongolu oyuncusu Jackson Muleka’nın Suudi Arabistan takımı Al Kholood'a olası transferiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Suudi kulübünün bu transfer için lig yönetiminden onay alamadığı iddia edildi.

Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre, Al Kholood’un finansal problemleri nedeniyle Suudi Arabistan Pro Lig yönetimi Muleka transferine onay vermedi. Haberde Suudi ekibinin 24 yaşındaki Muleka ile anlaşma sağladığı ancak bütçe sıkıntısı sebebiyle transferin iptal olabileceği belirtildi.

Muleka’nın Beşiktaş ile sözleşmesi Haziran 2027’de sona erecek.