'Altın'sız Olimpiyatların Ardından Federasyonlar Seçim Sürecine Girdi

Paris 2024 Olimpiyatları’nda yaşanan hezimetin ardından, federasyonlarda seçim sürecine girildi. Gençlik ve Spor Bakan Ömer Aşkın Bak, olimpiyatların sona ermesinin ardından federasyonları hedef almış ve devletin en üst düzey imkanları sunduğunu savunmuştu.

Yasaya göre, oyunlar bittikten sonra 3 ay içinde Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı spor federasyonlarının, olağan seçimli genel kurulu düzenlemesi gerekiyor.

Kış sporlarında faaliyet gösteren Türkiye Kayak Federasyonu, Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu, Türkiye Buz Pateni Federasyonu ve Türkiye Curling Federasyonunun dışındaki 59 spor federasyonunun seçimlerini 3 ay içinde yapması bekleniyor.

Resmi 3 aylık süreç ise Paris 2024'ün sona erdiği 11 Ağustos tarihinden itibaren başladı.

ÖMER AŞKIN BAK NE DEMİŞTİ?

Bakan Bak, olimpiyatlardaki başarısızlığın ardından yaptığı açıklamada federasyonların hesap vereceğini söylemiş ve şunları söylemişti:

"Biz onların daima yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Burada madalya alan, madalyaya yaklaşan ve özellikle ilklere imza atan sporcularımız oldu. Bazı sonuçlar bizi gelecek adına umutlandırırken bazı sonuçlar da önemli mesajlar verdi. Devlet, imkan sağlar. Biz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak; spor federasyonlarımıza en üst düzey imkanları sunduk. Sağladığımız bu imkanlar, dünyanın pek çok ülkesinde yok. Bunu sadece biz değil uluslararası tüm spor kamuoyu söylüyor. Buna rağmen; bu imkanları doğru ve verimli kullanamayan federasyonlar bunun hesabını verecektir"