Fenerbahçe'de Beklenmedik Ayrılık! Sadettin Saran Görevine Son Verdi

Ali Koç'un 7 senelik başkanlık serüvenini bitiren Sadettin Saran, Fenerbahçe'deki ilk ayrılığı açıkladı.

SADETTİN SARAN ONAYLADI! FENERBAHÇE'DEN SÜRPRİZ AYRILIK

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamaya göre; Futbol İletişim Koordinatörlüğü görevini üstlenen Alper Yemenciler ile yollar ayrıldı. Yerine hangi ismin geleceği ise henüz belli değil.

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Fenerbahçe kulübünden yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

"Futbol İletişim Koordinatörümüz Alper Yemeniciler ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz"

Alper Yemenciler

Daha önce yayıncı kuruluşta çalışan Alper Yemenciler, Fenerbahçe eski başkanı Ali Koç'un isteği üzerine 2020 yılının Temmuz ayında göreve gelmişti.

Kaynak: Haber Merkezi