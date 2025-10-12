Fenerbahçe'de Beklenmedik Ayrılık! Sadettin Saran Görevine Son Verdi
Süper Lig devi Fenerbahçe'de bomba ayrılık. Gelen son dakika bilgisine göre, sarı-lacivertlilerde Futbol İletişim Koordinatörlüğü görevini üstlenen Alper Yemenciler'in görevine son verildi. Başkan Sadettin Saran bu ayrılığı resmen onayladı.
Ali Koç'un 7 senelik başkanlık serüvenini bitiren Sadettin Saran, Fenerbahçe'deki ilk ayrılığı açıkladı.
SADETTİN SARAN ONAYLADI! FENERBAHÇE'DEN SÜRPRİZ AYRILIK
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamaya göre; Futbol İletişim Koordinatörlüğü görevini üstlenen Alper Yemenciler ile yollar ayrıldı. Yerine hangi ismin geleceği ise henüz belli değil.
KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Fenerbahçe kulübünden yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:
"Futbol İletişim Koordinatörümüz Alper Yemeniciler ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz"
Daha önce yayıncı kuruluşta çalışan Alper Yemenciler, Fenerbahçe eski başkanı Ali Koç'un isteği üzerine 2020 yılının Temmuz ayında göreve gelmişti.
