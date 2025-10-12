Fenerbahçe'de Beklenmedik Ayrılık! Sadettin Saran Görevine Son Verdi

Süper Lig devi Fenerbahçe'de bomba ayrılık. Gelen son dakika bilgisine göre, sarı-lacivertlilerde Futbol İletişim Koordinatörlüğü görevini üstlenen Alper Yemenciler'in görevine son verildi. Başkan Sadettin Saran bu ayrılığı resmen onayladı.

Son Güncelleme:
Fenerbahçe'de Beklenmedik Ayrılık! Sadettin Saran Görevine Son Verdi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ali Koç'un 7 senelik başkanlık serüvenini bitiren Sadettin Saran, Fenerbahçe'deki ilk ayrılığı açıkladı.

SADETTİN SARAN ONAYLADI! FENERBAHÇE'DEN SÜRPRİZ AYRILIK

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamaya göre; Futbol İletişim Koordinatörlüğü görevini üstlenen Alper Yemenciler ile yollar ayrıldı. Yerine hangi ismin geleceği ise henüz belli değil.

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Fenerbahçe kulübünden yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

"Futbol İletişim Koordinatörümüz Alper Yemeniciler ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz"

Fenerbahçe'de Beklenmedik Ayrılık! Sadettin Saran Görevine Son Verdi - Resim : 1
Alper Yemenciler

Daha önce yayıncı kuruluşta çalışan Alper Yemenciler, Fenerbahçe eski başkanı Ali Koç'un isteği üzerine 2020 yılının Temmuz ayında göreve gelmişti.

Milli Takım Kampından Apar Topar Ayrılmıştı: Berke Özer'den Skandal A Milli Takım AçıklamasıMilli Takım Kampından Apar Topar Ayrılmıştı: Berke Özer'den Skandal A Milli Takım AçıklamasıSpor
Galatasaray'da Ayrılık Depremi! Resmen Açıkladı: Kerem Aktürkoğlu Gibi YollarlarGalatasaray'da Ayrılık Depremi! Resmen Açıkladı: Kerem Aktürkoğlu Gibi YollarlarSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Fenerbahçe Sadettin Saran
Son Güncelleme:
Milli Takım Kampından Apar Topar Ayrılmıştı: Berke Özer'den Skandal A Milli Takım Açıklaması Milli Takım'da Berke Özer Krizi
Sadettin Saran Kötü Haberi Duyurdu: Fenerbahçe'de Büyük Kriz: Tüm Projeler Durdurulacak Sadettin Saran Bekleyen Büyük Krizi Açıkladı
Gürcistan Maçı Öncesi A Milli Takım'da Skandal! Berke Özer Kampı Apar Topar Terk Etti: Sebebi İse Ayrılmasından Daha Bomba A Milli Takım'da Büyük Kriz! Apar Topar Ayrıldı
Fenerbahçe'de Beklenmedik Ayrılık! Sadettin Saran Görevine Son Verdi Sadettin Saran Görevine Son Verdi
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Yerlikaya ‘ Bize Yakışmıyor’ Diyerek Duyurdu: Bunu Yapanların Ehliyetleri Geri Alınacak, Araçları Men Edilecek Bunu Yapanların Ehliyetleri Geri Alınacak, Araçları Men Edilecek
Gazze Zirvesi Öncesi Korkunç Olay: Mısır'da 3 Diplomat Hayatını Kaybetti 3 Diplomat Hayatını Kaybetti
Fenerbahçe'nin Yıldızı Milli Takım Kadrosundan Çıkarıldı Fenerbahçe'nin Yıldızı Milli Takım Kadrosundan Çıkarıldı
İslam Memiş’ten Ezber Bozan Tavsiye! ‘Gram Almayın, Çeyreğe Dönün’ İslam Memiş’ten Ezber Bozan Tavsiye! ‘İşçilik Maliyeti Var’ Diyerek Açıkladı
Denizli'de Halk Ekmek Fabrikasında Skandal! Mide Bulandıran İddia Gerçek Oldu, Denetimde Ölü Fare Bulundu Denizli'de Halk Ekmek Fabrikasında Skandal! Görüntüler Mide Bulandırdı