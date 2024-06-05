Fenerbahçe'de başkanlık seçimi: Ali Koç ve Aziz Yıldırım yönetim kurulu listelerini açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, gelecek hafta sonu gerçekleştirilecek olan olağan seçimli genel kurul toplantısı öncesinde başkan adaylarının kesinleşen yönetim kurulu listelerini kamuoyuna duyurdu.

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Fenerbahçe'de başkanlık seçimi: Ali Koç ve Aziz Yıldırım yönetim kurulu listelerini açıkladı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 8-9 Haziran'da yapılacak olağan seçimli genel kurul toplantısı öncesinde başkan adaylarının kesinleşen yönetim kurulu listelerini açıkladı.

Mevcut başkan Ali Koç'un yönetim kurulu kadrosunda; Erol Bilecik, Burak Kızılhan, Sertaç Komsuoğlu, Acun Ilıcalı, Ahmet Ketenci, Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Dişli, Ergun Özen, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hakan Safi, Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Kemal Danabaş, Mehmet Dereli, Nedim Keçeli, Özgür Özaktaç, Rıfat Perahya ve Selma Rodopman yer aldı.

Eski başkan Aziz Yıldırım'ın listesinde ise; Mithat Yenigün, Mahmut Uslu, Nihat Özbağı, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Mehmet İman, Ahmet Önder Fırat, Fatih Öztürk, Murat Salar, Mehmet Selim Kosif, Batuhan Özdemir, Ömer Onan, Hande Tibuk, Ahmet Özokur, Mustafa Ömer Topbaş, Emin Selim Akgün, Mustafa Aydın Acun, Emrah Tünay, Mehmet Engin Özturan, Savaş Adalet, Berkay Erdim ve Tuna Akın bulunuyor.

Fenerbahçe taraftarları, 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek seçimlerde hangi adayın yönetimi devraldığını merakla bekliyor.

Kaynak: AA

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