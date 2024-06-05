Beşiktaş onu istiyordu: Bruno Genesio'nun yeni takımı belli oldu

Son zamanlarda adı Beşiktaş ile sık sık anılan Fransız teknik direktör Bruno Genesio'nun yeni takımı belli oldu.

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Beşiktaş onu istiyordu: Bruno Genesio'nun yeni takımı belli oldu

Ligue 1 ekibi Lille, Paulo Fonseca'nın ayrılışının ardından Fransız teknik direktör Bruno Genesio ile anlaşmaya vardığını duyurdu. 57 yaşındaki Genesio, 2 yıllık bir sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Olivier Létang, bugün Bruno Génésio'nun profesyonel takımın koçu olarak gelişini resmileştirmekten mutluluk duyuyor. 57 yaşındaki teknik adam, Lille kulübü lehine 2 yıllık sözleşmeye imza attı.'

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