Beşiktaş onu istiyordu: Bruno Genesio'nun yeni takımı belli oldu
Son zamanlarda adı Beşiktaş ile sık sık anılan Fransız teknik direktör Bruno Genesio'nun yeni takımı belli oldu.
Ligue 1 ekibi Lille, Paulo Fonseca'nın ayrılışının ardından Fransız teknik direktör Bruno Genesio ile anlaşmaya vardığını duyurdu. 57 yaşındaki Genesio, 2 yıllık bir sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
'Olivier Létang, bugün Bruno Génésio'nun profesyonel takımın koçu olarak gelişini resmileştirmekten mutluluk duyuyor. 57 yaşındaki teknik adam, Lille kulübü lehine 2 yıllık sözleşmeye imza attı.'
Son Güncelleme: