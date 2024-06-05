Beşiktaş, yeni teknik direktörünü açıkladı

Beşiktaş, Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

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Beşiktaş, yeni teknik direktörünü açıkladı

Beşiktaş, Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhost ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Siyah-beyazlı kulüp, yeni teknik direktörünü KAP'a bildirdi.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Giovanni van Bronckhorst ile bugün 2025-2026 sezonu sonuna kadar ve 2026-2027 sezonu için 1 yıl opsiyonlu olacak şekilde sözleşme imzalanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş, yeni teknik direktörünü açıkladı - Resim : 1

Giovanni Van Bronckhorst'un yardımcılıklarını Jean Paul van Gastel ve Serdar Topraktepe'nin yapacağı belirtildi.

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