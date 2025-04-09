Fenerbahçe Zorlu Sivasspor Deplasmanına Hazırlanıyor
Fenerbahçe Süper Lig'in 31'inci haftasında deplasmanda konuk olacağı Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı.
Süper Lig ekibi Fenerbahçe, zorlu Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde salonda core çalışmalarıyla başlayan antrenman, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmaları ile sürdü.
Dar alanda çift kale maç yapan Fenerbahçeli futbolcular daha sonra bireysel programla antrenmanı noktaladı.
Kaynak: DHA
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