Lavrov'dan Türkiye'ye Kritik Ziyaret, Tarihi Belli Oldu

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un 12 Nisan'da Türkiye'ye geleceği bildirildi. Antalya Diplomasi Forumu'na katılacak olan Lavrov, bir dizi ikili görüşme de yapacak.

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Lavrov'dan Türkiye'ye Kritik Ziyaret, Tarihi Belli Oldu

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un 12 Nisan’da Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere Türkiye’ye geleceği bildirildi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, “Lavrov, Türkiye Dışişleri Bakanı'nın davetiyle Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere 12 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret edecek” ifadelerini kullandı.

Zaharoba, Lavrov’un yapacağı ilişi görüşmelere ilişkin bilgi verirken, "İkili görüşmelerde Orta Doğu, Kuzey Afrika, Güney Kafkasya, Karadeniz bölgelerinde durum ve bazı devletlerle ilişkilerdeki güncel konuların ele alınması bekleniyor” dedi.

Kaynak: İHA

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Sergey Lavrov Rusya
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