Galatasaray'ın Yıldızı Morata'ya İspanyol Kancası

Galatasaray'ın İspanyol yıldızı Alvaro Morata için İspanya'dan dikkat çeken bir talibin olduğu iddia edildi. Getafe'nin yıldız oyuncu için girişimlere başladığı iddia edildi.

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Galatasaray'ın Yıldızı Morata'ya İspanyol Kancası

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray’da takıma devre arasında transfer edilen Alvaro Morata için ülkesinden dikkat çeken bir talibin olduğu iddia edildi.

Galatasaray'ın Yıldızı Morata'ya İspanyol Kancası - Resim : 1

Milan’dan kiralık olarak transfer edilen İspanyol yıldız için La Liga’nın Getafe kulübünün devreye girdiği öne sürüldü. İspanyol Fichajes’in aktardığına göre, Getafe'nin Alvaro Morata'yı kadrosuna katarak, önümüzdeki transfer döneminde en dikkat çekici hamlelerden birini yapmayı hedeflediği belirtildi. Morata’nın ayrılmak istemesi halinde, sarı-kırmızılı ekibin zorluk çıkarmayacağı da gelen bilgiler arasında.

Morata, Galatasaray formasıyla çıktığı 8 maçta 3 kez fileleri havalandırırken, 1 de asist kaydetmişti.

Kaynak: Haber Merkezi

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