Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında sahasında oynayacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Son Güncelleme:
Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenman salonda yapılan core çalışması ile başladı. Ardından sahada ısınma ve koordinasyon çalışmaları yapan sarı-lacivertliler, pas çalışmalarının ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: İHA

Etiketler
Fenerbahçe futbol Trabzonspor
Son Güncelleme:
Salatalık kabuklarının 5 şaşırtıcı kullanım alanı! Birçok aşçı saklamıştı Salatalık kabuklarının 5 şaşırtıcı kullanım alanı! Birçok aşçı saklamıştı
Erling Haaland, yılın futbolcusu seçildi Haaland, yılın futbolcusu seçildi
Salça küflenmesini jilet gibi ünleyen teknik! 1 sene bile bozulmuyor Salça küflenmesini jilet gibi ünleyen teknik! 1 sene bile bozulmuyor
Arda Turan'a ödül Arda Turan'a ödül
ÇOK OKUNANLAR
Son 10 anketin sonuçları ters köşe yaptı: İnce'nin oyları kime gidecek? Son 10 anketin sonuçları ters köşe yaptı: İnce'nin oyları kime gidecek?
Seçime saatler kala son anket: İşte yarınki seçimde oluşabilecek o tablo Seçime saatler kala son anket: İşte yarınki seçimde oluşabilecek o tablo
Kalem kalem yeniden hesaplandı: İşte Memur ve memur emeklisinin zamlı maaşları! İşte Memur ve memur emeklisinin zamlı maaşları!
Büyük değişim bekleniyor: İşte 14 Mayıs’tan sonra görev süreleri sona erecek bürokratlar 14 Mayıs’tan sonra görev süreleri sona erecek: İşte o bürokratlar
3 seçenek sunulacak: Kredi kartıyla alışverişte yeni dönem başlıyor Kredi kartıyla alışverişte yeni dönem başlıyor