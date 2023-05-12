Arda Turan'a ödül
Eski milli futbolcu ve Spor Toto 1. Lig takımlarından Eyüpspor'un teknik direktörü Arda Turan, 'Türk Futboluna Katkı' ödülüne layık görüldü.
Barcelona, Atletico Madrid, Galatasaray gibi takımlarda forma giyen eski futbolcu Arda Turan, 'Türk Futboluna Katkı' ödülü aldı.
Profesyonel futbol kariyerini sonlandırdıktan sonra teknik adamlık serüvenine Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'da başlayan Turan, Quality of Magazine tarafından bu ödüle layık görüldü.
ÖDÜLÜ DAHA SONRA TAKDİM EDİLECEK
Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen ödül törenine antrenman programından dolayı katılamayan Arda Turan'a ödülü daha sonra takdim edilecek.
Kaynak: Gerçek Gündem
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