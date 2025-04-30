Fenerbahçe Tarih Yazdı! EuroLeague'de 7'nci Kez Final Four Biletini Kaptı

THY Euroleague play-off serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Fransa temsilcisi Paris Basketbol ile karşı karşıya geldi. Serinin ilk 2 maçını evinde oynayan sarı-lacivertliler, ilk müsabakadan 83-78, ikinci karşılaşmadan da 89-72'lik skorlarla galip ayrıldı.

Paris'teki ilk maça Nigel Hayes-Davis, Devon Hall, Marko Guduric, Bonzie Colson, Khem Birch beşiyle başlayan Fenerbahçe, ilk çeyreği 20-18 önde tamamladı. Soyunma odasına da 46-40'lık skorla giren Kanarya, maçın bitimine 1 dakika kala 80-76 önde girdi. Ev sahibinin savunmadaki etkinliği ile son 15 saniye kala eşitlik sağlandı. Fenerbahçe, son topta skor bulamazken karşılaşmada 80-80'lik skorla uzatmalara gidildi.

Uzatmalarda Tarık Biberovic'in üst üste sayılarıyla sarı-lacivertliler, 8-0'lık seri yakaladı. Kalan bölümde Nadir Hifi ve Nigel Hayes'in karşılıklı basketleri olurken Jasikevicius'un öğrencileri 98-88 galip gelerek adını Final Four'a yazdırdı. Paris ekibinde Timothy Shorts, 29 sayıyla en skorer isim olurken, uzatma dakikalarında 5 faulle oyun dışında kaldı. Fenerbahçe'de ise en skorer 21 sayıyla Tarık Biberovic oldu.

7. KEZ FINAL FOUR BİLETİ

Avrupa basketbolunun son yıllarda en önemli takımlarından olan Fenerbahçe, 2015-2019 yılları arasında üst üste 5 kez kaldığı Final Four'da 2017 yılında şampiyonluk yaşadı. Sarı-lacivertliler bu süreçte 3 kez de final oynadı. Fenerbahçe bugün aldığı Dörtlü Final biletiyle üst üste 2. kez bu başarıyı tekrarladı. EuroLeague Dörtlü Finali, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de 23-25 Mayıs'ta düzenlenecek.

Aralık 2023'te takımın başına geçen Sarunas Jasikevicius, sarı-lacivertlileri üst üste 2 sezonda Final Four'a taşıdı. Sporculuk kariyerinde birçok başarıya sahip olan Litvanyalı koç, antrenörlük kariyerinde de 6. kez Dörtlü Final'de mücadele verecek. Barcelona ile birer kez ikincilik, üçüncülük ve dördüncülük yaşayan Jasikevicius, bir kez de Zalgiris Kaunas takımıyla turnuvayı üçüncü tamamladı.

TBF'DEN TEBRİK MESAJI

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'ne kalan Fenerbahçe Beko için tebrik mesajı yayımladı.

TBF'den paylaşılan mesajda, "THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e kalma başarısı gösteren temsilcimiz Fenerbahçe Beko'nun teknik, idari ve oyuncu kadrosunu kutlarız." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İHA