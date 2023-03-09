Fenerbahçe taraftarı AKP'yi bu defa İspanya’dan istifaya çağırdı: 'Yalan yalan yalan, dolan dolan dolan, 20 sene oldu, istifa ulan!'

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Fenerbahçe bu gece İspanya ekibi Sevilla’yla mücadele edecek. Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu’nda saat 23.00’te başlayacak mücadeledeyi Fransa Futbol Federasyonu’ndan François Letexier yönetecek.

Mücadele öncesinde Avrupa’nın birçok ülkesinden takımlarını desteklemek için Sevilla’ya giden Fenerbahçeli taraftarlar, Katedral Meydanı’nda bir araya geldi.

Sarı-lacivertli taraftarlar iki hafta önceki Konyaspor maçında attıkları “Yalan yalan yalan, dolan dolan dolan, 20 sene oldu, istifa ulan!” sloganını Sevilla’da da attı.

NE OLMUŞTU?

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından meydana gelen afette iktidar siyasi ihmaller nedeniyle eleştiri oklarının hedefi oldu. Öfke tribünlere de yansırken Fenerbahçe taraftarları 25 Şubat’taki Konyaspor maçı boyunca “Hükümet istifa” diye slogan atmıştı. Fenerbahçelileri, 27 Şubat’ta İnönü Stadyumu’nda Antalyaspor’u konuk eden Beşiktaş taraftarları takip etmişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin demokratik protesto haklarını kullanan taraftarları hedef göstermesi ise tepki çekmişti.