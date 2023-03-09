Süper Lig’de 25. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

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Süper Lig’de 25. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig’de 25. hafta heyecanı yarın, 11 Mart Cumartesi, 12 Mart Pazar ve 13 Mart Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

Bu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu. Buna göre, haftanın en önemli karşılaşması olan Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçında Mete Kalkavan düdük çalacak.

Ligde 25. haftanın programı ve hakemler şöyle:

10 Mart Cuma

20.00 Giresunspor - Fatih Karagümrük: Kadir Sağlam

11 Mart Cumartesi

16.00 Antalyaspor - Kayserispor: Volkan Bayarslan

19.00 Galatasaray - Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan

12 Mart Pazar

13.30 MKE Ankaragücü - Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan

16.00 Trabzonspor - Adana Demirspor: Abdulkadir Bitigen

19.00 Medipol Başakşehir - Beşiktaş: Mete Kalkavan

13 Mart Pazartesi

20.00 İstanbulspor - DG Sivasspor: Halil Umut Meler

Kaynak: İHA

Etiketler
süper lig Beşiktaş Galatasaray Fenerbahçe Trabzonspor
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