Bursaspor’dan, Devlet Bahçeli’ye forma!

MHP Bursa İl Başkanı Cihangir Kalkancı, MHP Nilüfer İlçe Başkanı Levent Karakoç ve beraberindeki heyet, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’ni ziyaret etti.

Futbolcularla buluşup galibiyet tebriklerini ileten MHP Bursa İl Teşkilatı, gelecek maçlar için de başarı dileklerinde bulundu.

"ARKANIZDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Kalkancı, "Genel Başkanımızın, size selamını iletiyorum. Yarın, inşallah sizlerin selamını ve hediyelerinizi ona götüreceğim. Sizi tekrar tebrik ediyorum. Azminiz, inancınız bize, şehrimize ve taraftarımıza umut verdi. İnşallah bu azim ve umutla Bursaspor hak ettiği yerlere gelecek. Bizler elimizden ne geliyorsa sonuna kadar yanınızda ve arkanızda olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ'NİN ADININ YAZILI OLDUĞU FORMA HEDİYE EDİLDİ

Bursaspor Başkanı Ömer Furkan Banaz ve yönetim kurulu, MHP heyetine, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin adının yazılı olduğu forma hediye etti.

NE OLMUŞTU?

TFF 2. Lig Beyaz Grup 23. haftasında Amedspor, deplasmanda Bursaspor ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşması öncesi Amedspor kafilesinin kaldığı otel önünde gece geç saatlerde havai fişek atılmıştı.

Maç öncesi başlayan gerginlik sahaya da yansıdı. Futbolcular arasında yaşanan gerginliğin yanı sıra tribünlerden de sahaya birçok yabancı madde atılmıştı. Tribünlerde ise, 'beyaz toros' ve 'Yeşil' pankartları açılmıştı.

BAHÇELİ: 'AMED DİYE BİR YER YOKTUR'

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bize göre Amed diye bir yer yoktur, Amedspor'dan da bahsedilemeyecektir. Bursaspor taraftarlarını buradan selamlıyorum" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem