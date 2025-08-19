Fenerbahçe Sonunda Kerem'i Kaptı: Hangi Maçta Forma giyecek?

Fenerbahçe, uzun süredir peşinde olduğu Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu sona ulaştı. Yıldız oyuncunun, sarı lacivertli formayla hangi maçta ter dökeceği de öğrenildi.

Son Güncelleme:
Fenerbahçe Sonunda Kerem'i Kaptı: Hangi Maçta Forma giyecek?
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fernerbahçe'nin Portekiz ekibi Benfica ile yapılan yaptığı sıkı pazarlıklar, inişli çıkışlı bir sürecin ardından sonuç verdi.

Fanatik'te yer alana habere göre sarı lacivertli ekip, 22,5 milyon Euro bonservis bedeli ve 2,5 milyon Euro bonusla milli yıldızı kadrosuna kattı.

KOCAELİSPOR MAÇINDA GÖREV ALACAK

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu’nu Süper Lig’de 24 Ağustos 2025’te oynanacak Kocaelispor maçına yetiştirmeyi planlıyor. Teknik Direktör José Mourinho'nun, Kerem'i özellikle hücum hattında değerlendirmek istediği belirtiliyor.

Fenerbahçe Sonunda Kerem'i Kaptı: Hangi Maçta Forma giyecek? - Resim : 1

ÇALKANTILI SÜREÇ HAKKINDA

2024 yazında Galatasaray’dan 12 milyon Euro bonservis bedeliyle Benfica'ya transfer olan 27 yaşındaki kanat oyuncusu, Portekiz’de 55 maçta 16 gol ve 13 asistlik performansıyla dikkat çekmişti.

Fenerbahçe, Kerem’i kadrosuna katmak için Temmuz 2025’ten itibaren yoğun bir mesai harcadı. İlk olarak 22,5 milyon euro ve 2,5 milyon euro bonus içeren bir teklif sunan sarı-lacivertliler, Benfica’nın Kerem’i Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu’nda Nice maçında oynatmasıyla tıkandı. F

Fenerbahçe, transferin Şampiyonlar Ligi Play-Off’unda Kerem’in sarı-lacivertli formayla Benfica’ya karşı oynayamama şartına bağlı olduğunu belirtmiş, bu nedenle ilk teklifini geri çekerek 17,5 milyon Euro’luk daha düşük bir teklif sunmuştu. Portekiz basınından Record, Benfica yönetiminin bu hamleye öfkelenerek görüşmelere ara verdiğini bildirmişti.

Kerem Aktürkoğlu Transferinde Düğüm Çözülüyor! Ali Koç Devreye GirdiKerem Aktürkoğlu Transferinde Düğüm Çözülüyor! Ali Koç Devreye GirdiSpor

Fenerbahçe Benfica’nın Oyununu BozduFenerbahçe Benfica’nın Oyununu BozduGüncel

Kaynak: Fanatik

Etiketler
Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe Benfica
Son Güncelleme:
Fenerbahçe Bombayı Gece Yarısı Patlattı, Dorgeles Nene Sessiz Sedasız İstanbul'a Geldi Fenerbahçe Bombayı Gece Yarısı Patlattı
Fenerbahçe'nin Kaderi Benfica Maçında Saklı! İşte 7 Maddede Kurtuluşun Şifreleri Fenerbahçe'nin Kaderi Benfica Maçında Saklı! İşte 7 Maddede Kurtuluşun Şifreleri
1970'li Yılların Taçsız Kraliçesiydi: Türk Halk Müziği'nin Efsane İsmi Banu Kırbağ Hayatını Kaybetti! 'Taçsız Kraliçe' Hayatını Kaybetti
Alkollü Araç Sürmekten Ehliyetini Kaptıranlar Dikkat! Yargıdan Emsal Karar: Hem Ehliyetinizi Geri Alabilirsiniz Hem De Ödediğiniz Parayı Emsal Niteliğinde Karar
ÇOK OKUNANLAR
Dünyanın Gözü Beyaz Saray'daydı... Trump'ın Mikrofonu Açık Unutuldu, Putin'le İlgili Söyledikleri Gündem Oldu Trump'ın Mikrofonu Açık Unutuldu, Söyledikleri Gündem Oldu
Meteoroloji'den Çok Sayıda İl İçin Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı Meteoroloji'den Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı
Odası Sosyal Medyada Gündem Olmuştu: 'Altın Varaklı' Avukat Cem Duman Tutuklandı 'Altın Varaklı' Avukat Tutuklandı
Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger'in İçinde Bulunduğu Otomobil Kaza Yaptı: 3 Yaralı Keskin Belediye Başkanı Trafik Kazası Geçirdi
Barış Boyun’un Suikast Planı İtalyan Dinlemesiyle Ortaya Çıktı! Tekirdağ'da Law Silahıyla Dehşet Saçacaklardı Barış Boyun’un Suikast Planı 'Elektronik Kelepçe'ye Takıldı