Fenerbahçe Sonunda Kerem'i Kaptı: Hangi Maçta Forma giyecek?

Fernerbahçe'nin Portekiz ekibi Benfica ile yapılan yaptığı sıkı pazarlıklar, inişli çıkışlı bir sürecin ardından sonuç verdi.

Fanatik'te yer alana habere göre sarı lacivertli ekip, 22,5 milyon Euro bonservis bedeli ve 2,5 milyon Euro bonusla milli yıldızı kadrosuna kattı.

KOCAELİSPOR MAÇINDA GÖREV ALACAK

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu’nu Süper Lig’de 24 Ağustos 2025’te oynanacak Kocaelispor maçına yetiştirmeyi planlıyor. Teknik Direktör José Mourinho'nun, Kerem'i özellikle hücum hattında değerlendirmek istediği belirtiliyor.

ÇALKANTILI SÜREÇ HAKKINDA

2024 yazında Galatasaray’dan 12 milyon Euro bonservis bedeliyle Benfica'ya transfer olan 27 yaşındaki kanat oyuncusu, Portekiz’de 55 maçta 16 gol ve 13 asistlik performansıyla dikkat çekmişti.

Fenerbahçe, Kerem’i kadrosuna katmak için Temmuz 2025’ten itibaren yoğun bir mesai harcadı. İlk olarak 22,5 milyon euro ve 2,5 milyon euro bonus içeren bir teklif sunan sarı-lacivertliler, Benfica’nın Kerem’i Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu’nda Nice maçında oynatmasıyla tıkandı. F

Fenerbahçe, transferin Şampiyonlar Ligi Play-Off’unda Kerem’in sarı-lacivertli formayla Benfica’ya karşı oynayamama şartına bağlı olduğunu belirtmiş, bu nedenle ilk teklifini geri çekerek 17,5 milyon Euro’luk daha düşük bir teklif sunmuştu. Portekiz basınından Record, Benfica yönetiminin bu hamleye öfkelenerek görüşmelere ara verdiğini bildirmişti.

Kaynak: Fanatik