Fenerbahçe Sahneye Çıkıyor: Sarı-lacivertlilerin Kamp Maçları tv100'de

Kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da sahaya çıkıyor. Sarı-lacivertlilerin 3 hazırlık karşılaşması ve Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçı tv100 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

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Yeni yönetimi, yeni teknik direktörü ve yıldız transferleriyle 2026-2027 sezonuna merhaba diyen Fenerbahçe, ilk hazırlık maçına çıkıyor. Taraftarların performansını merakla görmek istediği Fenerbahçe’nin Avusturya kampında oynayacağı Admira Wacker, PogonSzczecin ve LASK maçları tv100’de yayınlanacak.

İŞTE MAÇ TAKVİMİ

Sarı-lacivertlilerin ilk hazırlık maçı olan Admira Wacker ile oynayacağı müsabaka yarın saat 20.30’da Aykut Aydın’ın anlatımıyla tv100’de futbolseverlerle buluşacak.

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Gornik Zabrze ile 21 Temmuz Salı Günü oynayacağı ilk maçı da yine tv100’de olacak.

Fenerbahçe Sahneye Çıkıyor: Sarı-lacivertlilerin Kamp Maçları tv100'de - Resim : 1

Maç programı ve detayları şöyle:

8 Temmuz 2026

20.30 Admira Wacker - Fenerbahçe (Raiffeisen Arena)

11 Temmuz 2026

20.30 Pogon Szczecin - Fenerbahçe (Hofmann PersonalStadion)

14 Temmuz 2026

20.30 LASK- Fenerbahçe (Raiffeisen Arena)

TV100 FREKANS AYARLARI

Uydu: Türksat 4A
Polarizasyon: Dikey
Sembol oranı: 30.000
Frekans: 11.837 Mhz
PLAFTORMALAR
Digiturk 37. Kanal
D- Smart 37. Kanal
Kablo 37.Kanal
Tv+ 37. Kanal
Tivibu 47.Kanal
Türksat 30. Kanal

Kaynak: Haber Merkezi

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