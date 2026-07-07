Fenerbahçe Sahneye Çıkıyor: Sarı-lacivertlilerin Kamp Maçları tv100'de

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Yeni yönetimi, yeni teknik direktörü ve yıldız transferleriyle 2026-2027 sezonuna merhaba diyen Fenerbahçe, ilk hazırlık maçına çıkıyor. Taraftarların performansını merakla görmek istediği Fenerbahçe’nin Avusturya kampında oynayacağı Admira Wacker, PogonSzczecin ve LASK maçları tv100’de yayınlanacak.

İŞTE MAÇ TAKVİMİ

Sarı-lacivertlilerin ilk hazırlık maçı olan Admira Wacker ile oynayacağı müsabaka yarın saat 20.30’da Aykut Aydın’ın anlatımıyla tv100’de futbolseverlerle buluşacak.

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Gornik Zabrze ile 21 Temmuz Salı Günü oynayacağı ilk maçı da yine tv100’de olacak.

Maç programı ve detayları şöyle:

8 Temmuz 2026

20.30 Admira Wacker - Fenerbahçe (Raiffeisen Arena)

11 Temmuz 2026

20.30 Pogon Szczecin - Fenerbahçe (Hofmann PersonalStadion)

14 Temmuz 2026

20.30 LASK- Fenerbahçe (Raiffeisen Arena)

TV100 FREKANS AYARLARI

Uydu: Türksat 4A

Polarizasyon: Dikey

Sembol oranı: 30.000

Frekans: 11.837 Mhz

PLAFTORMALAR

Digiturk 37. Kanal

D- Smart 37. Kanal

Kablo 37.Kanal

Tv+ 37. Kanal

Tivibu 47.Kanal

Türksat 30. Kanal

Kaynak: Haber Merkezi