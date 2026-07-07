Dünyanın Gözü Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump'ı Karşıladı

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ABD Başkanı Donald Trump, NATO Zirvesi kapsamında Ankara’ya geldi. Trump’ı taşıyan Air Force One Ankara Havalimanı’na iniş yaptı.

TRUMP'I ERDOĞAN KARŞILADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesi Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump'ı Ankara Havalimanı'nda karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçaktan inişinde resmi törenle karşıladığı Trump ile bir süre sohbet etti. ABD Başkanı Trump, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı Türkçe "Merhaba asker" diyerek selamladı. Daha sonra Şeref Salonu'na geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, hatıra fotoğrafı çektirdi.

İKİ LİDER ARASINDA SAMİMİ ANLAR

Turkuaz halının üzerinde yürüyen iki lider arasındaki samimi sohbet dikkat çekti.

İşte iki lider arasında geçen o sohbet;

ABD Başkanı Donald Trump: "This is the first flight of this plane." (Bu, bu uçağın ilk uçuşu.)

ABD Başkanı Donald Trump: "...the first time." (...ilk defa.)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evet, evet biliyorum. Duydum.

ABD Başkanı Donald Trump: "Now it's brand new." (Şu an yepyeni.)

Çevirmen (Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dönerek): "...ilk uçak olarak kullanılıyor, o hediye olarak verildiği için."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Katar'dan geldi."

Çevirmen (Trump'a dönerek): "Qatar, as a gift." (Katar'dan, hediye olarak.)

ABD Başkanı Donald Trump: "Yeah, yeah... (Evet, evet biliyorum. Duydum.)

ABD Başkanı Donald Trump: "Eight hundred million dollars." (Sekiz yüz milyon dolar.)

ABD Başkanı Donald Trump: "Brand new." (Yepyeni.)

ABD Başkanı Donald Trump: (Çevirmene dönerek): "How are you? OK?" (Nasılsınız? İyi misiniz?)

Çevirmen: "Thank you." (Teşekkür ederim.)

TRUMP: ERDOĞAN DAVET ETTİĞİ İÇİN GELDİM

Son dönemde NATO'nun Avrupalı müttefikleriyle ilişkilerinde gerilim yaşayan Trump, zirveye katılma kararını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine aldığını birçok kez dile getirdi. Bu açıklamalar, Ankara-Washington hattındaki temasların yeniden ivme kazandığı yönünde değerlendirilirken, Türk tarafı da ziyareti hem diplomatik hem de siyasi açıdan önemli bir prestij adımı olarak görüyor.

BAŞKENTTE PEŞ PEŞE KRİTİK TOPLANTILAR

İlk gün programında diplomasi trafiği Beştepe'de devam edecek. NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanları ile İstanbul İşbirliği Girişimi (ICI) üyesi Bahreyn, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri temsilcileri bir araya gelecek. Aynı saatlerde Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ev sahipliğinde AY YILDIZ Müşterek Karargâhı'nda savunma bakanları onuruna resepsiyon düzenlenecek.

LİDERLER AKŞAM YEMEĞİNDE BULUŞACAK

Akşam programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan, zirveye katılan devlet ve hükümet başkanları ile eşlerini resmi resepsiyon ve akşam yemeğinde ağırlayacak. Bunun yanı sıra NATO-Ukrayna Dışişleri Bakanları Konseyi çalışma yemeği ile Kuzey Atlantik Konseyi Savunma Bakanları toplantısı da gerçekleştirilecek.

ZİRVENİN İKİNCİ GÜNÜ LİDERLER MASAYA OTURACAK

Zirvenin ikinci gününde NATO liderleri resmi törenle karşılanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin ev sahipliğinde yapılacak karşılama töreninin ardından aile fotoğrafı çekilecek ve liderler zirvesi başlayacak. Program, Mark Rutte'nin düzenleyeceği kapanış basın toplantısıyla sona erecek.

ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİ YAKINDAN İZLENECEK

Zirvenin en dikkat çeken başlıklarından biri ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılması planlanan ikili görüşme olacak. Görüşmede, KAAN Milli Muharip Uçağı'nda kullanılacak F-110 motorları, Türkiye'nin F-35 programına yeniden katılım süreci, Suriye ve Gazze'deki son gelişmeler başta olmak üzere birçok stratejik konunun ele alınması bekleniyor. Görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yapılması da öngörülüyor.

TRUMP'IN TEMASLARI DEVAM EDECEK

ABD Başkanı Trump'ın zirve kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile de ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. Zirve boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da çok sayıda liderle ikili temaslarda bulunacağı belirtilirken, Ankara'daki buluşma NATO'nun son yıllardaki en kapsamlı diplomatik organizasyonlarından biri olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: AA