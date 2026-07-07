Arjantin’den Tarihi Geri Dönüş, Messi Şov Yaptı

Mısır karşısında 2-0 geriye düşen ve penaltı kaçıran Messi, son bölümde yaptığı asist ve attığı golle maçın kaderini değiştirdi. Arjantin, 90+2'de bulduğu golle tarihi bir geri dönüşe imza atarak adını çeyrek finale yazdı.

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Arjantin’den Tarihi Geri Dönüş, Messi Şov Yaptı
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2026 Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Arjantin ile Mısır karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın büyük bölümünü üstün götüren Mısır, Yasser Ibrahim'in 15'inci dakikada bulduğu golle 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda da performansını koruyan Mısır, 67'nci dakikada Mustafa Zıko'nun golüyle farkı ikiye çıkardı.

Arjantin’den Tarihi Geri Dönüş, Messi Şov Yaptı - Resim : 1

MESSİ SAHNEYE ÇIKTI

İlk yarıda kullandığı penaltıdan yararlanamayan Lionel Messi, maçın son dakikalarında adeta oyunun kaderini değiştirdi. 79. dakikada yaptığı asistle Arjantin'i umutlandıran yıldız futbolcu, 84. dakikada attığı golle skora dengeyi getirdi.

Mısır'ın büyük bir avantajı elinden kaçırdığı mücadelede son sözü uzatma dakikalarında Enzo Fernandez söyledi. 90+2. dakikada ağları havalandıran Fernandez, Arjantin'e 3-2'lik galibiyeti ve çeyrek final biletini getirdi.

Arjantin’den Tarihi Geri Dönüş, Messi Şov Yaptı - Resim : 2

Böylece kupanın son şampiyonu Arjantin, Messi'nin son bölüme damga vuran performansıyla Dünya Kupası'nın en unutulmaz geri dönüşlerinden birine imza atarak çeyrek finale çıktı. Messi, maçın sonunda mutluluk gözyaşları döktü.

Kaynak: Haber Merkezi

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