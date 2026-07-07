TFF Duyurdu, Süper Lig'de Derbi Tarihleri Belli Oldu
TFF, 2026-2027 sezonunda oynanacak olan derbilerin tarihlerini ve olası eşleşmeleri duyurdu. Buna göre ilk derbi 4. haftada oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2 Temmuz 2026 Perşembe günü kulüp yetkililerinin katılımı ile yapılan prova ve bilgilendirme toplantısı sonrası, kulüplerin görüşleri doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılarak fikstür anahtarının nihai halini oluşturdu.
TFF, bu sezon Trendyol Süper Lig'de kullanılacak olan fikstür anahtarına ilişkin detayları netleştirdi ve derbiler için olası tarihleri ve eşleşmeleri kamuoyuyla paylaştı.
İŞTE MUHTEMEL DERBİ HAFTALARI
4. hafta: Fenerbahçe veya Galatasaray - Beşiktaş veya Trabzonspor
6. hafta: Beşiktaş veya Trabzonspor - Fenerbahçe veya Galatasaray
8. hafta: Beşiktaş veya Trabzonspor - Trabzonspor veya Beşiktaş
9. hafta: Fenerbahçe veya Galatasaray - Galatasaray veya Fenerbahçe
13. hafta: Beşiktaş veya Trabzonspor - Fenerbahçe veya Galatasaray
15. hafta: Fenerbahçe veya Galatasaray - Beşiktaş veya Trabzonspor
Kaynak: Haber Merkezi