TFF Duyurdu, Süper Lig'de Derbi Tarihleri Belli Oldu

TFF, 2026-2027 sezonunda oynanacak olan derbilerin tarihlerini ve olası eşleşmeleri duyurdu. Buna göre ilk derbi 4. haftada oynanacak.

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TFF Duyurdu, Süper Lig'de Derbi Tarihleri Belli Oldu
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2 Temmuz 2026 Perşembe günü kulüp yetkililerinin katılımı ile yapılan prova ve bilgilendirme toplantısı sonrası, kulüplerin görüşleri doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılarak fikstür anahtarının nihai halini oluşturdu.

TFF, bu sezon Trendyol Süper Lig'de kullanılacak olan fikstür anahtarına ilişkin detayları netleştirdi ve derbiler için olası tarihleri ve eşleşmeleri kamuoyuyla paylaştı.

TFF Duyurdu, Süper Lig'de Derbi Tarihleri Belli Oldu - Resim : 1

İŞTE MUHTEMEL DERBİ HAFTALARI

4. hafta: Fenerbahçe veya Galatasaray - Beşiktaş veya Trabzonspor

6. hafta: Beşiktaş veya Trabzonspor - Fenerbahçe veya Galatasaray

8. hafta: Beşiktaş veya Trabzonspor - Trabzonspor veya Beşiktaş

9. hafta: Fenerbahçe veya Galatasaray - Galatasaray veya Fenerbahçe

13. hafta: Beşiktaş veya Trabzonspor - Fenerbahçe veya Galatasaray

15. hafta: Fenerbahçe veya Galatasaray - Beşiktaş veya Trabzonspor

Kaynak: Haber Merkezi

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