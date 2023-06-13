Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi: Gerekçe 5 yıldızlı forma

Ziraat Türkiye Kupası finalinde seremoniye 5 yıldızlı formayla çıkan Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi.

Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi: Gerekçe 5 yıldızlı forma

Fenerbahçe; çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve talimatlara aykırı hareketleri nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Öte yandan kupa finalisti Başakşehir de PFDK'lık oldu.

Konuyla ilgili TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"Hukuk Müşavirliği’nce 13.06.2023 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 11.06.2023 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki “ çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “ saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca, “ merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca ve “ talimatlara aykırı hareketleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi, 2022-2023 Sezonu Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü’nün 7/6 maddesi, Sportif Ekipman Talimatı’nın 16. maddesi ve Yayın Talimatı’nın 12/7 ve 13/3 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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