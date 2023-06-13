İlk kez konuştu: Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe açıklaması
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un ayrılmasından sonra yeni hoca arayışlarına başladı. İsmi geçenlerden biri de Sergen Yalçın.
Teknik Direktör Jorge Jesus'un sezon sonu ayrılmasından sonra Fenerbahçe'de yeni hoca arayışları da başladı.
5 isim ön plana çıkarken onlardan biri de Sergen Yalçın oldu. Tarafların görüşme yapıp yapmadığı merak konusu olurken Yalçın, Sports Digitale'den Sercan Dikme'ye konuştu:
"Fenerbahçe'den kimse beni aramadı. Teklif gelmesi durumunda, oturur konuşuruz."
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