İlk kez konuştu: Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe açıklaması

Teknik Direktör Jorge Jesus'un sezon sonu ayrılmasından sonra Fenerbahçe'de yeni hoca arayışları da başladı.

5 isim ön plana çıkarken onlardan biri de Sergen Yalçın oldu. Tarafların görüşme yapıp yapmadığı merak konusu olurken Yalçın, Sports Digitale'den Sercan Dikme'ye konuştu:

"Fenerbahçe'den kimse beni aramadı. Teklif gelmesi durumunda, oturur konuşuruz."