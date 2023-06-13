İlk kez konuştu: Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un ayrılmasından sonra yeni hoca arayışlarına başladı. İsmi geçenlerden biri de Sergen Yalçın.

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İlk kez konuştu: Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe açıklaması

Teknik Direktör Jorge Jesus'un sezon sonu ayrılmasından sonra Fenerbahçe'de yeni hoca arayışları da başladı.

5 isim ön plana çıkarken onlardan biri de Sergen Yalçın oldu. Tarafların görüşme yapıp yapmadığı merak konusu olurken Yalçın, Sports Digitale'den Sercan Dikme'ye konuştu:

"Fenerbahçe'den kimse beni aramadı. Teklif gelmesi durumunda, oturur konuşuruz.

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