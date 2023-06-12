5 isim öne çıkıyor: Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un yerine kim gelecek?

VINCENZO MONTELLA

Jorge Jesus ile yolların ayrılması durumunda teknik direktörlük görevi için en fazla konuşulan isim Vincenzo Montella. 2021 Eylül’ünden bu yana çalıştırdığı Adana Demirspor’da başarılı bir grafik çizmesinin yanında, Samet Akaydın, Tayyip Talha Sanuç gibi oyuncuları parlatması, mütevazı kişiliği ve futbolcularla sağlıklı ilişkiler kurması 48 yaşındaki teknik adamı adaylar arasında ilk sıraya taşıyor.