5 isim öne çıkıyor: Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un yerine kim gelecek?
Fenerbahçe'de beklenen oldu ve Jorge Jesus, Medipol Başakşehir maçının ardından görevinden ayrıldı. Yeni hoca arayışlarına başlayan Fenerbahçe'de 5 isim ön plana çıkıyor.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon oldukları maçın ardından sarı-lacivertli kulüpten ayrıldığını açıkladı.
YENİ HOCA ARAYIŞLARI BAŞLADI
Teknik direktör Jorge Jesus'un vedasının ardından yeni teknik adamın kim olacağı merakla bekleniyor. Portekizli hocanın ayrılık kararından önceden haberdar olan sarı lacivertli yönetimin, çalışmalara önceden başladığı öne sürülüyor.
VINCENZO MONTELLA
Jorge Jesus ile yolların ayrılması durumunda teknik direktörlük görevi için en fazla konuşulan isim Vincenzo Montella. 2021 Eylül’ünden bu yana çalıştırdığı Adana Demirspor’da başarılı bir grafik çizmesinin yanında, Samet Akaydın, Tayyip Talha Sanuç gibi oyuncuları parlatması, mütevazı kişiliği ve futbolcularla sağlıklı ilişkiler kurması 48 yaşındaki teknik adamı adaylar arasında ilk sıraya taşıyor.
ABDULLAH AVCI
Kulislerde Vincenzo Montella’dan sonra öne çıkan ikinci isim Abdullah Avcı. İstanbul Büyükşehir Belediyespor, A Milli Takım, Başakşehir ve Beşiktaş tecrübelerinin ardından çalıştırdığı Trabzonspor’u Süper Lig şampiyonluğuna taşıyan 59 yaşındaki Avcı’nın Fenerbahçe Teknik Direktörlüğü için gereken bilgi ve deneyime sahip olduğu düşüncesi hakim sarı lacivertli camiada.