Fenerbahçe, Panathinaikos'u Son Saniyede Yıktı

EuroLeague 28. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Panathinaikos AKTOR’u 85-83 mağlup ederek 20. galibiyetini elde etti. Yunan ekibi, Ergin Ataman yönetiminde 12. yenilgisini aldı.

Maç, son saniyeye kadar büyük çekişmeye sahne oldu. Wade Baldwin, kritik anda attığı basketle Fenerbahçe’ye zaferi getirdi. Bu sonuçla sarı-lacivertliler EuroLeague liderliğini sürdürdü.

Skor Dağılımı şöyle:

Biberovic: 26

Baldwin: 13

Jantunen: 11

De Colo: 10

Melli: 6

Horton-Tucker: 6

Onuralp: 5

Colson: 3

Birch: 3

Boston Jr: 2

Fenerbahçe Beko, bu kritik galibiyetle hem liderliği perçinledi hem de play-off yolunda önemli bir avantaj sağladı.

Kaynak: Haber Merkezi