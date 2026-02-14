Fenerbahçe, Panathinaikos'u Son Saniyede Yıktı
Fenerbahçe Beko, Panathinaikos deplasmanında son saniye basketiyle 85-83 kazandı ve EuroLeague liderliğini sürdürdü.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
EuroLeague 28. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Panathinaikos AKTOR’u 85-83 mağlup ederek 20. galibiyetini elde etti. Yunan ekibi, Ergin Ataman yönetiminde 12. yenilgisini aldı.
Maç, son saniyeye kadar büyük çekişmeye sahne oldu. Wade Baldwin, kritik anda attığı basketle Fenerbahçe’ye zaferi getirdi. Bu sonuçla sarı-lacivertliler EuroLeague liderliğini sürdürdü.
BALDWINNNNN!!!!!!!! 🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/MG4x7R1eKz— S Sport (@ssporttr) February 13, 2026
Skor Dağılımı şöyle:
Biberovic: 26
Baldwin: 13
Jantunen: 11
De Colo: 10
Melli: 6
Horton-Tucker: 6
Onuralp: 5
Colson: 3
Birch: 3
Boston Jr: 2
Fenerbahçe Beko, bu kritik galibiyetle hem liderliği perçinledi hem de play-off yolunda önemli bir avantaj sağladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: