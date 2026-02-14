Fenerbahçe, Panathinaikos'u Son Saniyede Yıktı

Fenerbahçe Beko, Panathinaikos deplasmanında son saniye basketiyle 85-83 kazandı ve EuroLeague liderliğini sürdürdü.

Son Güncelleme:
Fenerbahçe, Panathinaikos'u Son Saniyede Yıktı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

EuroLeague 28. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Panathinaikos AKTOR’u 85-83 mağlup ederek 20. galibiyetini elde etti. Yunan ekibi, Ergin Ataman yönetiminde 12. yenilgisini aldı.

Maç, son saniyeye kadar büyük çekişmeye sahne oldu. Wade Baldwin, kritik anda attığı basketle Fenerbahçe’ye zaferi getirdi. Bu sonuçla sarı-lacivertliler EuroLeague liderliğini sürdürdü.

Skor Dağılımı şöyle:

Biberovic: 26

Baldwin: 13

Jantunen: 11

De Colo: 10

Melli: 6

Horton-Tucker: 6

Onuralp: 5

Colson: 3

Birch: 3

Boston Jr: 2

Fenerbahçe Beko, bu kritik galibiyetle hem liderliği perçinledi hem de play-off yolunda önemli bir avantaj sağladı.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Fenerbahçe Panathinaikos
Son Güncelleme:
İşte Galatasaray-Eyüpspor Maçının İlk 11'leri İşte Galatasaray-Eyüpspor Maçının İlk 11'leri
Galatasaray'dan Gol Yağmuru... Icardi Hat-trick Yaptı Galatasaray'dan Gol Yağmuru
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
ÇOK OKUNANLAR
Sokak Ortasında Dehşet: Tartıştığı Sürücüyü Öldürdü, Linç Girişiminde Ağır Yaralandı Tartıştığı Sürücüyü Öldürdü, Linç Girişiminde Ağır Yaralandı
Muhittin Böcek Hastaneye Kaldırıldı Muhittin Böcek Hastaneye Kaldırıldı
ABD Muhalefetine Rağmen... BM, Yapay Zekanın Risklerini Araştıracak BM'den Tarihi Adım... Yapay Zekanın Riskleri Araştırılacak
Fenerbahçe, Panathinaikos'u Son Saniyede Yıktı Fenerbahçe Panathinaikos'u Yıktı
Boğaziçi'nde Karanfillerle Karşılandı... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Belki Linçleneceğiz' Diyen Öğrenciye Dikkat Çeken Cevap Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Belki Linçleneceğiz' Diyen Öğrenciye Dikkat Çeken Cevap