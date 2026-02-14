ABD Muhalefetine Rağmen... BM, Yapay Zekanın Risklerini Araştıracak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Birleşmiş Milletler (BM), yapay zekanın risklerini inceleyecek 40 üyeli küresel bilim paneli kurulmasını onayladı. Euronews Türkçe'nin haberine göre karar, ABD’nin sert muhalefetine rağmen, BM Genel Kurulu’nda 117 ülkenin desteğiyle geçti. ABD ve Paraguay "Hayır", Tunus ve Ukrayna çekimser kaldı. Bağımsız Uluslararası Yapay Zeka Bilim Paneli’nde görev yapacak uzmanlar, yapay zekanın riskleri, fırsatları ve etkilerini analiz eden yıllık raporlar yayımlayacak. BM, paneli bu alanda 'türünün ilk küresel bilimsel organı' olarak tanımladı.

UYARILAR ARTMIŞTI

Yapay zeka sektöründe görev yapmış bazı eski araştırmacılar, uzun süredir teknolojinin yönüne dair uyarılarda bulunuyordu. Anthropic’ten eski güvenlik araştırmacısı Mrinank Sharma, gelişimin küresel riskleri artırabileceğini açıkladı. Benzer şekilde, OpenAI’dan Zoe Hitzig, şirketin stratejilerine dair derin çekinceleri olduğunu duyurdu. Önde gelen isimlerden Dario Amodei, Sam Altman ve Steve Wozniak de yapay zeka risklerine dikkat çekmişti.

