İşte Galatasaray-Eyüpspor Maçının İlk 11'leri

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Galatasaray, sahasında Eyüpspor’u ağırlayacak. 21 haftada 16 galibiyet alan sarı kırmızılılar 52 puanla zirvede yer alırken, en yakın takipçisi Fenerbahçe’nin 3 puan önünde bulunuyor.

Eyüpspor ise 18 puanla düşme hattının hemen üstünde 15. sırada haftaya girdi. Galatasaray’da Abdülkerim Bardakcı sarı kart sınırında. Kart görmesi halinde gelecek hafta forma giyemeyecek. Karşılaşma bu akşam saat 20.00’de RAMS Park’ta oynanacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayımlanacak.

İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Eren, İlkay, Lemina, Yunus, Osimhen, Lang, Icardi.

Eyüpspor: Jankat, Bedirhan, Onguene, Umut Meraş, Talha Ülvan, Legowski, Emre Akbaba, Baran Ali Gezek, Lenny Pintor, Angel Torres, Umut Bozok.