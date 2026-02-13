İşte Galatasaray-Eyüpspor Maçının İlk 11'leri

Süper Lig'in lideri Galatasaray, kümede kalma mücadelesi veren Eyüpspor'u konuk edecek. Karşılaşmanın ilk 11'leri açıklandı.

Son Güncelleme:
İşte Galatasaray-Eyüpspor Maçının İlk 11'leri
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Galatasaray, sahasında Eyüpspor’u ağırlayacak. 21 haftada 16 galibiyet alan sarı kırmızılılar 52 puanla zirvede yer alırken, en yakın takipçisi Fenerbahçe’nin 3 puan önünde bulunuyor.

Eyüpspor ise 18 puanla düşme hattının hemen üstünde 15. sırada haftaya girdi. Galatasaray’da Abdülkerim Bardakcı sarı kart sınırında. Kart görmesi halinde gelecek hafta forma giyemeyecek. Karşılaşma bu akşam saat 20.00’de RAMS Park’ta oynanacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayımlanacak.

İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Eren, İlkay, Lemina, Yunus, Osimhen, Lang, Icardi.

Eyüpspor: Jankat, Bedirhan, Onguene, Umut Meraş, Talha Ülvan, Legowski, Emre Akbaba, Baran Ali Gezek, Lenny Pintor, Angel Torres, Umut Bozok.

Son Güncelleme:
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki Rakipleri Belli Oldu Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Rakipleri Belli Oldu
Kulüpler Birliği'nin 'Ortak Yayın Geliri’ Teklifine 3 Kulüpten Ret 'Ortak Yayın Geliri’ Teklifine 3 Kulüpten Ret
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
ÇOK OKUNANLAR
Boğaziçi'nde Karanfillerle Karşılandı... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Belki Linçleneceğiz' Diyen Öğrenciye Dikkat Çeken Cevap Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Belki Linçleneceğiz' Diyen Öğrenciye Dikkat Çeken Cevap
Dünyanın En Zeki Şehirleri Belli Oldu! Türkiye'den Sadece 3 İl Listeye Girebildi Dünyanın En Zeki Şehirleri Belli Oldu! Türkiye'den Sadece 3 İl Listeye Girebildi
Ne Gül Ne de Papatya: İşte Sevgililer Günü'nün Yeni Gözdesi Ne Gül Ne de Papatya: İşte Sevgililer Günü'nün Yeni Gözdesi
Onlyfans Operasyonunda Gözaltı Kararı Verilen İsimler Belli Oldu: Cansu Bade Taş, Ceyda Ersoy, Gizem Bağdaçiçek, Merve Taşkın... Onlyfans Operasyonunda Gözaltı Kararı Verilen İsimler Belli Oldu
Memurlara Çifte İkramiye Hamlesi: Yasa Teklifi Meclis’e Sunuldu Memurlara Çifte İkramiye Hamlesi: Yasa Teklifi Meclis’e Sunuldu