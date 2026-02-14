Muhittin Böcek Hastaneye Kaldırıldı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, durumunun kötüleşmesi üzerine yeniden hastaneye kaldırıldı.

Uzun süredir uyku apnesi rahatsızlığı olan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Avukatları, uyku apnesinin ileri bir boyutta olduğunu, zaman zaman solunumun durduğunun raporlara yansıdığını belirterek, konunun yaşamsal bir boyut kazandığını aktardı.

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen tensip zaptında tutukluluk durumu değerlendirilen Muhittin Böcek için 'tutukluluğunun devamına' kararı verilmişti.

KAÇ YIL HAPSİ İSTENİYOR?

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen iddianame önceki günlerde kabul edildi. İddianamede, 5 Temmuz 2025 tarihinde tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve eski İl Emniyet Müdürü İlker Arslan’ın da bulunduğu toplam 41 kişi şüpheli sıfatıyla yer alıyor. İddianamede Muhittin Böcek'in 15 yıl 6 aydan 44 yıla kadar hapsi isteniyor. Davanın ilk duruşması 16 Mart'ta görülecek.

