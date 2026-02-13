Aydın'ı Sağanak Vurdu! Dereler Taştı, Evler Tahliye Edildi

Aydın'ı vuran sağanak, dereler taşmasına neden oldu. 9 ev apar topar boşaltıldı.

Aydın'ı Sağanak Vurdu! Dereler Taştı, Evler Tahliye Edildi
Etkili olan sağanak yağış, Aydın genelinde hayatı durma noktasına getirdi. Özellikle İncirliova ilçesine bağlı kırsal mahallelerde derelerin taşmasıyla birlikte yerleşim alanları risk altına girdi. İncirliova’nın Eğrek Mahallesi Çay mevkisinde dere yatağının taşması sonucu çevredeki evler su tehdidiyle karşı karşıya kaldı. Olası can kaybının önüne geçmek için ekipler hızla harekete geçti.

Aydın'ı Sağanak Vurdu! Dereler Taştı, Evler Tahliye Edildi - Resim : 1

EVLER TEK TEK KONTROL EDİLDİ

Risk altında bulunan dere kenarındaki evler kontrol edildi. Aydın Büyükşehir ve İncirliova Belediyesi ekipleri tarafından 9 hane güvenli alanlara tahliye edildi. Taşkın nedeniyle dere üzerindeki köprüde güçlendirme çalışmaları başlatılırken, Eğrek ve İsafakılar mahallelerine ulaşımı sağlayan yol tedbir amacıyla çift yönlü trafiğe kapatıldı. Yetkililer, bölgede yağışların devam edebileceğine dikkat çekerek ekiplerin 7 gün 24 saat sahada olacağını açıkladı.

Aydın
