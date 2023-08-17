Fenerbahçe olaylı maçı 3 golle geçti, tur atladı

Fenerbahçe ile Maribor arasında oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu maçında taraftarlar arasında kavga çıktı. Statta Fenerbahçe taraftarları stattan çıkartılması sonrası maç kaldığı yerden devam etti. Maçı Fenerbahçe 3-0 kazandı.

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Fenerbahçe olaylı maçı 3 golle geçti, tur atladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanşında deplasmanda Maribor ile karşı karşıya geldi.

Mücadele Fenerbahçe’nin 1-0 üstünlüğüyle devam ederken 66. dakikada iki takım taraftarları arasında kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine maçın hakemleri maçı durdu.

Olayların yatışması beklenirken Mariborlu bir taraftarın gözaltına alındığı öğrenildi. Dusan Tadic başta olmak üzere Fenerbahçeli futbolcuların kale arkasına yaklaşarak taraftarları sakinleştirmeye çalıştığı görüldü.

TRİBÜNLER BOŞALTILDI

Maçın duraklatılması devam ederken stadyumda Fenerbahçe taraftarının tribünlerini boşaltarak stadı terk etmeleri yönünde anons yapıldı. Anons Fenerbahçe taraftarları için Türkçe olarak yapıldı.

Kale arkasındaki Fenerbahçe taraftarlarının stattan çıkartılması sonrası maç devam etti. Olaylar 30 dakika sürdü.

3 GOLLE GEÇTİ

Olaylı karşılaşmayı Fenerbahçe, 3-0 kazandı. UEFA Konferans Ligi'nde play-off turuna yükselen sarı-lacivertliler Twente ile eşleşti.

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