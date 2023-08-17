Fenerbahçe'den Altay Bayındır kararı

Fenerbahçe'den ayrılacağı öne sürülen Altay Bayındır, Maribor maçında kesik yedi. Milli kaleci Altay Bayındır, kritik müsabakaya yedek kulübesinde başlayacak.

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Fenerbahçe'den Altay Bayındır kararı

Süper Lig'de oynanan Gaziantep FK maçında taraftarların tepki gösterdiği Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır, Maribor maçında kesik yedi.

İsmail Kartal kritik müsabaka öncesi son taktik idmanda kaleye geçirdiği İrfan Can Eğribayat'ı ilk 11'de sahaya sürdü.

YEDEK KULÜBESİNDE BAŞLAYACAK

Altay Bayındır ise UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanşındaki Maribor deplasmanına yedek kulübesinde başlayacak.

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