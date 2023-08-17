UEFA, yılın futbolcusu ve teknik direktörü finalistlerini açıkladı

2022-23 UEFA Yılın Erkek Futbolcusu ve Yılın Erkek Teknik Direktörü ödülleri için finalistler açıklandı.

UEFA, yılın futbolcusu ve teknik direktörü finalistlerini açıkladı

Geride kalan sezon için yılın futbolcusu ve teknik direktörü adayları UEFA tarafından duyuruldu.

Yılın futbolcusu ödülü için Manchester City'nin Norveçli golcüsü Erling Haaland, Paris Saint-Germain'den Inter Miami'ye transfer olan Arjantinli yıldız Lionel Messi ve Manchester City'nin Belçikalı yıldızı Kevin De Bruyne yarışacak.

YILIN TEKNİK DİREKTÖR FİNALİSTLERİ

UEFA Yılın Erkek Teknik Direktörü ödülleri için ise Josep Guardiola (İspanya – Manchester City), Simone Inzaghi (İtalya – Inter) ve Luciano Spalletti (İtalya – Napoli) yarışacak.

31 AĞUSTOS'TA BELLİ OLACAK

Ödüllerin sahipleri, 31 Ağustos Perşembe günü Monaco'daki Grimaldi Forum'da yapılacak 2023-24 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması kura töreninde açıklanacak.

Kaynak: Gerçek Gündem

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