Fenerbahçe Muriqi İçin Kesenin Ağzını Açtı

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi gol hattını güçlendirmek için eski oyuncusu Vedat Muriqi için yeniden harekete geçti. Ara transfer döneminde RCD Mallorca’nın kapısını çalan ancak sonuç alamayan sarı-lacivertliler, yaz transfer dönemi yaklaşırken girişimlerini hızlandırdı. NTV Spor'un haberine göre yönetim, tecrübeli golcüyü kampa yetiştirmek için süreci kısa sürede tamamlamayı hedefliyor.

O DA DÖNMEK İSTİYOR

İtalyan basınında yer alan haberlere göre transferin 5-6 milyon euro civarında bir bonservis bedeliyle sonuçlanabileceği belirtiliyor. 31 yaşındaki forvetin de Türkiye’ye dönmeye sıcak baktığı ve Fenerbahçe ile olan bağları nedeniyle teklife olumlu yaklaştığı ifade ediliyor.

Bu sezon La Liga’da 29 maçta 19 gol atan Muriqi, takımının en önemli hücum silahlarından biri olarak öne çıkarken, Fenerbahçe’nin gol yükünü yeniden sırtlamaya aday isimlerden biri olarak görülüyor.

Kaynak: Haber Merkezi