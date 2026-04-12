Fenerbahçe Muriqi İçin Kesenin Ağzını Açtı

Fenerbahçe, eski golcüsü Vedat Muriqi için yeniden devrede. Transferin 5-6 milyon euro civarında tamamlanabileceği öne sürülüyor.

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi gol hattını güçlendirmek için eski oyuncusu Vedat Muriqi için yeniden harekete geçti. Ara transfer döneminde RCD Mallorca’nın kapısını çalan ancak sonuç alamayan sarı-lacivertliler, yaz transfer dönemi yaklaşırken girişimlerini hızlandırdı. NTV Spor'un haberine göre yönetim, tecrübeli golcüyü kampa yetiştirmek için süreci kısa sürede tamamlamayı hedefliyor.

O DA DÖNMEK İSTİYOR

İtalyan basınında yer alan haberlere göre transferin 5-6 milyon euro civarında bir bonservis bedeliyle sonuçlanabileceği belirtiliyor. 31 yaşındaki forvetin de Türkiye’ye dönmeye sıcak baktığı ve Fenerbahçe ile olan bağları nedeniyle teklife olumlu yaklaştığı ifade ediliyor.

Fenerbahçe Muriqi İçin Kesenin Ağzını Açtı - Resim : 1

Bu sezon La Liga’da 29 maçta 19 gol atan Muriqi, takımının en önemli hücum silahlarından biri olarak öne çıkarken, Fenerbahçe’nin gol yükünü yeniden sırtlamaya aday isimlerden biri olarak görülüyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Fenerbahçe transfer
Galatasaray Sezonun İlk Yarısında Mağlup Olduğu Kocaelispor'u Ağırlıyor Galatasaray Rövanş İçin Sahada
Marie-Louise Eta, Union Berlin'inin Başına Geçerek Bundesliga'da Görev Alan İlk Kadın Teknik Direktör Odu Lig Tarihinde İlk Kadın Teknik Direktör
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Fenerbahçe'de Skriniar Bilmecesi Fenerbahçe'de Skriniar Bilmecesi
Fenerbahçe Kayseri’de Farklı Kazandı Fenerbahçe Kayseri’de Farklı Kazandı
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
ÇOK OKUNANLAR
Ünlülere Uyuşturucu Soruşturması... 17 Kişi Adli Tıp’ta Ünlülere Uyuşturucu Soruşturması... 17 Kişi Adli Tıp’ta
İşçi Servisi Şarampole Devrildi: 2 Can Kaybı, 10 Yaralı İşçi Servisi Şarampole Devrildi
Orta Doğu Yine Diken Üstünde! ABD Abluka İçin Saat Verdi ABD Abluka İçin Saat Verdi
Ünlülerin Uyuşturucu Test Sonuçları Belli Oldu: Mustafa Ceceli, İbrahim Çelikkol, Hande Erçel, Hakan Sabancı, Burak Elmas, Fikret Orman... Ünlülerin Test Sonuçları Belli Oldu
Ünlülere Bir 'Uyuşturucu' Operasyonu Daha! İstanbul'da Mekanlara Polis Baskını: Gözaltındaki 17 İsim Belli Oldu Ünlülere Bir 'Uyuşturucu' Operasyonu Daha