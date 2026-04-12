Fenerbahçe'de Skriniar Bilmecesi

Fenerbahçe'nin Kayserispor'u deplasmanda 4-0 mağlup ettiği maça ilk 11'de başlayan ancak ikinci yarının başında oyundan alınan Milan Skriniar sakatlığı hakkında konuştu. Skriniar, ikinci yarıda oynamasının ciddi risk barındırması nedeniyle devre arasında oyundan çıktığını açıkladı.

Fenerbahçe'de Milan Skriniar, Kayserispor maçı devre arasında sakatlığı nedeniyle oyundan çıktı. Tecrübeli stoper son durumunu anlattı.

'MAÇA ÇIKMAM BİLE ZORDU'

Takımın kendisine ihtiyacı olduğu için sakatlığına rağmen maça çıktığını söyleyen Skriniar, "Normal şartlarda maça çıkmam bile çok zordu ama takımın bana ihtiyacı olduğu için kendimi zorlayarak maça çıktım" dedi.

Skrniar ayrıca "İkinci yarıyı da oynayacak olsam sakatlığımla alakalı çok ciddi bir risk olacaktı. Bundan dolayı devam etmedim" ifadelerini kullandı.

'HER GÜN DAHA İYİ OLUYOR'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Kayserispor maçının ardından Skriniar'ın durumu için konuştu. Tedesco, "Plan, Skriniar'ı 90 dakika oynatmamaktı. Devre arasında problem yaşadığı bölgede yorgunluk hissettiğini söyledi. Riske etmedik. Bir sonraki maça 6 gün var. Her gün daha iyi oluyor" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi

