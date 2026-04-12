Marie-Louise Eta, Union Berlin'inin Başına Geçerek Bundesliga'da Görev Alan İlk Kadın Teknik Direktör Odu

Bundesliga ekibi Union Berlin, teknik direktör Steffen Baumgart ile yollarını ayırırken takımın geçici teknik direktörü Marie-Louise Eta oldu. Eta, lig tarihinde görev yapacak olan ilk kadın teknik direktör olacak.

Bundesliga ekiplerinden Union Berlin’de teknik direktör değişikliği yaşandı. Heidenheim karşısında alınan 3-1’lik mağlubiyetin ardından Steffen Baumgart ile yollar ayrıldı.

Başkent temsilcisinde teknik direktörlük görevine geçici olarak Marie-Louise Eta getirildi. Bu gelişmeyle birlikte Eta, Bundesliga tarihine adını görev alan ilk kadın teknik direktör olarak yazdırdı.

'GEREKLİ PUANLARI ALACAĞIZ'

Kulüp tarafından yapılan görevlendirmenin ardından açıklamalarda bulunan Eta, kendisine duyulan güvenden memnuniyet duyduğunu belirterek şunları söyledi:

“Kulübün bana bu zorlu görevi emanet etmesinden memnunum. Union’un gücü, böyle dönemlerde birlik olabilmesidir. Takımla birlikte gerekli puanları alacağımıza inanıyorum.”

Bu sezon şu ana kadar çıktığı 29 maçta 32 puan toplayan Union Berlin beklentilerin uzağında kaldı.

Kaynak: Haber Merkezi

