Galatasaray Sezonun İlk Yarısında Mağlup Olduğu Kocaelispor'u Ağırlıyor

Süper Lig'in lideri Galatasaray, sezonun ilk yarısında 1-0 mağlup olduğu Kocaelispor'u konuk edecek. Osimhen, Asprilla ve Günay’dan yoksun şekilde maça çıkacak olan sarı kırmızılı takım, Selçuk İnan’ın çalıştırdığı rakibini yenerek, hem ilk yarıdaki mağlubiyetin rövanşını almayı hem de şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor.

Galatasaray Sezonun İlk Yarısında Mağlup Olduğu Kocaelispor'u Ağırlıyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig’in lideri Galatasaray, 29. hafta maçında bugün Kocaelispor’u konuk edecek. RAMS Park’ta saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı Oğuzhan Çakır yönetecek.

GALATASARAY RÖVANŞ PEŞİNDE

Sarı kırmızılılarda sakatlığı bulunan Osimhen, Asprilla ve Günay oynamayacak. Yeşil siyahlılarda ise sakatlıkları süren kaleci Jovanovic ile defans oyuncuları Wieteska ve Balogh forma giyemeyecek. Galatasaray, eski futbolcusu Selçuk İnan’ın çalıştırdığı Kocaelispor’a sezonun ilk yarısında 1-0 mağlup olmuştu.

32 MAÇTIR EVİNDE KAYBETMİYOR

İç sahadaki son puan kaybını 18. haftada 1-1 berabere biten Gaziantep FK maçında yaşayan Cimbom, daha sonra sırasıyla Kayserispor’u 4-0, Eyüpspor’u 5-1, Alanyaspor’u 3-1, Başakşehir’i 3-0 mağlup etti. Galatasaray ayrıca, ligde iç sahadaki son 32 maçta mağlubiyet yaşamadı.

Evinde son yenilgisini 19 Mayıs 2024’te 1-0’lık skorla Fenerbahçe karşısında alan sarı kırmızılılar, daha sonra oynadığı 32 karşılaşmada 26 galibiyet, 6 beraberlik aldı.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Galatasaray Kocaeli Okan Buruk Selçuk İnan
ÇOK OKUNANLAR
