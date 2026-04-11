Fenerbahçe Kayseri’de Farklı Kazandı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 29. haftasında Kayserispor’u deplasmanda 4-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışında hata yapmadı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Kayserispor’u deplasmanda 4-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışında hata yapmadı. Sarı-lacivertliler ilk yarının uzatma bölümünde Kante’nin golüyle öne geçti ve devreye 1-0 üstün girdi. İkinci yarıda ise Fenerbahçe fırtınası esti.

FARK 4'E ÇIKTI

60. dakikada Talisca farkı ikiye çıkarırken, 62’de Nene skoru 3-0’a getirdi. 87. dakikada yeniden sahneye çıkan Talisca, maçın skorunu ilan etti: 4-0.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 66’ya yükseltti ve lider Galatasaray ile arasındaki farkı maç fazlasıyla 1 puana indirdi. Kayserispor ise 23 puanda kaldı. Sarı-lacivertliler gelecek hafta sahasında Çaykur Rizespor’u ağırlayacak.

