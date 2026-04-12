CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol Tutuklandı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İZBETON A.Ş. üzerinden yürütüldüğü belirtilen usulsüzlüklere ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol’un da bulunduğu 9 kişi tutuklandı.
Soruşturma kapsamında, Gaziemir’deki kentsel dönüşüm projeleriyle ilgili kooperatif üzerinden menfaat temin edildiği iddiaları üzerine 'zimmet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlamalarıyla işlem başlatılmıştı.
Dosyada kooperatifin yeni yönetiminin şikayet dilekçeleri, mağdur beyanları ve bilirkişi raporlarının yer aldığı belirtildi.
Kaynak: ANKA
