Fenerbahçe Mourinho'yu KAP'a bildirdi!
Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile görüşmelere başlandığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, "Teknik direktörlük görevi için Jose Mario Dos Santos Mourinho Felix ile görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.
Fenerbahçe Başkan adaylarından Aziz Yıldırım, başkan seçilmesi halinde Portekizli teknik adam Mourinho'yu göreve getireceğini açıklamış, mevcut başkan Ali Koç'a da benzer bir çağrıda bulunmuştu.
Dün basında yer alan haberlerde Fenerbahçe'nin Mourinho ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı bilgisi paylaşılmıştı.
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