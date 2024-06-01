Roland Garros'ta Swiatek ve Sinner, dördüncü tura yükseldi
Sezonun ikinci grand slam turnuvası Roland Garros'ta Swiatek ve Sinner set vermeden üst tura çıktı.
Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı Polonyalı Iga Swiatek ile tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı Jannik Sinner dördüncü tura çıktı.
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın altıncı gününde, son iki yılın şampiyonu ve 1 numaralı seribaşı Swiatek, dünya klasmanının 42 numarası Çek Marie Bouzkova ile karşılaştı.
Toplam 1 saat 33 dakika süren mücadelede rakibini 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenen Swiatek, tur atlayan taraf oldu.
3 numaralı seribaşı ABD'li Coco Gauff, Ukraynalı Dayana Yastremska'yı 6-2 ve 6-4, 5 numaralı seribaşı Çek Marketa Vondrousova, Fransız Chloe Paquet'yi 6-1 ve 6-3, 8 numaralı seribaşı Tunuslu Ons Jabeur da Kanadalı Leylah Fernandez'i 6-4 ve 7-6'lık setlerle turnuva dışında bıraktı.
SINNER SET VERMEDEN GEÇTİ
Bu yılın Avustralya Açık şampiyonu ve 2 numaralı seribaşı İtalyan Jannik Sinner, dünya klasmanında 56. sırada yer alan Rus Pavel Kotov'u 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek adını dördüncü tura yazdırdı.
9 numaralı seribaşı Yunan Stefanos Tsitsipas, Çinli Zhizhen Zhang'i 3-0 (6-3, 6-3, 6-1) yendi.
6 numaralı seribaşı Rus Andrey Rublev ise İtalyan Matteo Arnaldi'ye 7-6, 6-2 ve 6-4'lük setlerle 3-0 mağlup olarak üçüncü turda elendi.