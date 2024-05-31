TOFAŞ, Orhun Ene ile 2024-2025 sezonu için anlaştı

TOFAŞ Basketbol Takımı, 2022-2023 sezonunda başladıkları Orhun Ene ile olan birlikteliği 2024-2025 sezonu için de sürdürmeye karar verdi. Bu anlaşma ile birlikte Orhun Ene, TOFAŞ'ın başantrenörlük görevini 6. sezona da taşımış olacak.

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TOFAŞ, Orhun Ene ile 2024-2025 sezonu için anlaştı

TOFAŞ Basketbol Takımı, 2024-2025 sezonu için başantrenör Orhun Ene ile yeniden anlaşmaya vardı. Bu anlaşma, Ene'nin TOFAŞ'ın başında altıncı sezonuna girmesini sağlayacak.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 2024-2025 sezonu planlaması kapsamında ilk olarak A takım başantrenörü Orhun Ene ile yeniden anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Yeni sezonda yeni hedeflere birlikte yürüyeceğimiz değerli koçumuz Orhun Ene'ye görevinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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