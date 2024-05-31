Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi kapanıyor

Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını resmen ayırdığını duyurdu. Yapılan açıklamada Kartal'a teşekkür edilirken yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu oldu.

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Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi kapanıyor

Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada Kartal'a teşekkür edilirken, emeği ve katkıları takdir edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

''Her şey için teşekkür ederiz İsmail Kartal

Renklerine, tarihine ait olduğun; formasını gururla taşıyıp onurla temsil ettiğin Fenerbahçe'n ile ortaya koyduğun eşsiz mücadele, hem senin hem de sana inanan milyonlarca sarı lacivert sevdalısının hayallerinin gerçeğe dönüşme inancıydı.

Ne sen vazgeçtin bu kulübe inanmaktan ne milyonlarca Fenerbahçeli vazgeçti senin yanında durmaktan.

Duruşuna, değerlerine, aidiyetine, saygına ve Fenerbahçeliliğine teşekkür ederiz. Emeklerine minnettarız. Güzel izler bıraktın ve her zaman güzel hatırlanacaksın. Yolun açık olsun.

Bu camia hakkımızı yiyenleri unutmayacak, onlarla mücadelemiz bitmeyecek!

İlk gün söylediğin o sözü bir kez daha sonsuz inançla haykırıyoruz:

'Fenerbahçe bizim, Fenerbahçe hepimizin!' ''

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