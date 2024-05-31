Eski Galatasaraylı Sneijder'den Mourinho ve Fenerbahçe açıklaması

Türkiye ve yurt dışından pek çok kaynak, Fenerbahçe'nin Jose Mourinho ile 2+1 yıllık bir sözleşme konusunda anlaştığını duyurmuştu.

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Hollandalı yıldız Wesley Sneijder, Fenerbahçe'nin anlaştığı Inter'den eski hocası Jose Mourinho ile ilgili konuştu.

Sneijder yaptığı açıklamada, "Jose Mourinho'yla konuştum, bana Fenerbahçe'ye gideceğini doğruladı" dedi.

Ayrıca Hollandalı eski futbolcu, "Galatasaray'da oynadığım için maçlarına pek gidemem ama İstanbul'da yemek yiyebiliriz" sözlerini sarf etti.

Wesley Sneijder, 2010 yılında Mourinho'nun çalıştırdığı Inter'de Şampiyonlar Ligi'ni kazanmıştı.