Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin yeni teknik direktörü belli oldu

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Alman teknik direktör Tim Walter ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını resmen açıkladı.

Yapılan açıklamada, ''Tim Walter'ı yeni baş antrenörümüz olarak duyurmaktan mutluluk duyuyoruz! Hoş geldin!'' ifadeleri kullanıldı.

48 yaşındaki Walter, son olarak Bundesliga ekibi Hamburg'un teknik direktörlüğünü yapmıştı. Daha önce de VfB Stuttgart ve Bayern Münih II gibi takımları çalıştıran Walter, hücumcu futboluyla tanınıyor.

Hull City, Championship'i yedinci sırada tamamlamıştı.