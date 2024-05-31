Talisca'dan Fenerbahçe'ye mesaj: 'Sonuna kadar seninle'

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan ve sarı-lacivertli taraftarlar tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan Anderson Talisca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla transfer dedikodularına son noktayı koydu.

Al-Nassr'da forma giyen Brezilyalı futbolcu, kulübünün amblemini gösteren bir fotoğraf paylaşarak (Como voces ate o fim) "Sonuna kadar seninle" mesajı verdi. Bu paylaşım, Fenerbahçe'ye transfer ihtimalinin zayıfladığı şeklinde yorumlandı.

Ancak bazı taraftarlar, Talisca'nın bu paylaşımla Fenerbahçe'ye mesaj verdiğini ve "Asıl sonuna kadar seninleyim" demek istediğini savundu.